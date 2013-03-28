S&P и Fitch присвоили рейтинги планируемым евробондам агрохолдинга «Мрия»

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило новому запланированному выпуску гарантируемых евробондов объемом 350 млн долларов агрохолдинга «Мрия» ожидаемый рейтинг «B(EXP)» с рейтингом возвратности активов «RR4», сообщила УНИАН пресс-служба агентства.

Согласно сообщению, агрохолдинг «Мрия» имеет долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «B» со «Стабильным» прогнозом и национальный долгосрочный рейтинг «A-(ukr)» со «Стабильным» прогнозом.

Финальные рейтинги компании будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать предоставленной ранее информации.

Часть поступлений по новой эмиссии будет направлена на финансирование оферты по некоторым существующим приоритетным облигациям объемом 250 млн долл. с погашением в 2016 году, что будет способствовать более плавному графику погашения долга у группы.

Кроме того, по информации Fitch, остальная доля поступлений пойдет на погашение других долговых обязательств.

Также международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоило рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов «4» евробондам агрохолдинга «Мрия», запланированным к выпуску объемом 350 млн долларов, говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг возвратности активов на уровне «4» означает наши ожидания того, что в случае дефолта, возврат активов составит порядка 30-50%. При этом собственно корпоративный рейтинг холдинга «Мрия» остался неизменным – на уровне «В» и «4» по возвратности активов», - говорится в сообщении.

В сообщении также указывается, что привлеченные от возможного размещения бондов средства могут быть направлены на погашение существующих обязательств, а также на другие капитальные расходы.

Как сообщал УНИАН,агрохолдинг «Мрия» в 2012 году увеличил чистую прибыль до 174,3 млн долл. с 150 млн долл. в 2011 году. Выручка компании за отчетный период увеличилась до 563 млн долл. с 425,7 млн долл. в 2011 году. Операционная прибыль компании в 2012 году выросла на 5,8% - до 207,6 млн долл. Показатель EBIDTA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) агрохолдинга по итогам 2012 года увеличился на 41% - до 254,8 млн долл., маржа EBIDTA за указанный период выросла до 45,3% по сравнению с 42,3% годом ранее.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

Земельный банк компании составляет 298 тыс. га. «Мрия» специализируется на выращивании пшеницы, ячменя, рапса, сахарной свеклы, гречихи, картофеля и других культур.