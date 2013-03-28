Эксперт: около 50% посевов кукурузы в Украине генетически модифицированы

Благодаря своей высокой урожайности, генетически модифицированная (ГМ) кукуруза в Украине составляет около 50% от общего количества посевов этой культуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции «Рынок кукурузы: состояние и перспективы 2013» в четверг сообщил директор информационной компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

«ГМО позволяет получить более высокую эффективность возделывания и по некоторым оценкам в Украине по кукурузе уже по крайней мере 50% посевов является ГМО», - сказал Н.Верницкий.

По словам эксперта, увеличению объемов возделывания ГМ-кукурузы способствует желание аграриев сократить севообороты и достаточно либеральное в этом вопросе украинское законодательство, которое не предусматривает значительных штрафов за выращивание ГМ-культур.

Справка УНИАН. Украинское законодательство предусматривает изъятие из товарообращения пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы объемом более 0,9% или изготовленные из сельскохозяйственной продукции, содержание генетически модифицированных организмов в которой составляет более 0,9%, на которых не выполнена соответствующая надпись.

Запрещается ввоз, производство и реализация детского питания, содержащего ГМО.

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