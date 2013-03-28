Внедрение ГМ-культур увеличит рентабельность агрокомпаний без ущерба для здоровья потребителя - эксперт

Использование генно-модифицированных (ГМ) культур может значительно увеличить рентабельность производства сельскохозяйственных компаний и при этом не иметь негативных последствий для здоровья потребителя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Института пищевых технологий и геномики НАН Украины Ярослав Блюм на пресс-конференции «ГМО в аграрном производстве Украины: за или против?».

«Разговоры о вреде ГМ-культур имеют в большей мере культурно-социальную основу. Тенденции восприятия ГМО (генетически модифицированных организмов – УНИАН) не одинаковые в разных странах и часто подогреваются, политиками в том числе», - сказал Я.Блюм.

Он отметил, что прежде чем попасть на потребительский рынок, продукты с ГМО проходят те же исследования, что и обычные продукты, и даже больше.

По словам Я.Блюма, в Европе официально разрешено 35 видов ГМ-продуктов, в России — 6 видов, в Украине — ни одного. При этом в Украине до 2012 года не было системы регулирования контроля ГМО.

«К сожалению, у нас до сих пор не было системы урегулированного контроля за продуктами, в которых содержатся или могут содержаться ГМО», - сказал эксперт, добавив: «Только в прошлом году, после внесения изменений в закон о государственной системе безопасности продуктов питания, государство обязало наш институт взять на себя обеспечение контроля за ГМО и создание сети лабораторий по тестированию ГМ-продуктов».

По его словам, такой шаг позволил Украине приблизиться к утверждению единых стандартов и установлению системы контроля за ГМО.

Я.Блюм подчеркнул, что внедрение ГМ-культур аграрными компаниями поможет увеличить их рентабельность на 4 млрд грн ежегодно, в частности урожайность кукурузы, сахарной свеклы, рапса и сои (по которым проводились исследования) может вырасти на 1,5-9,5%.

Он также отметил, что площади посевов под ГМ-культуры в мире ежегодно увеличиваются на 10 млн га и в 2012 году составили 170,3 млн га. Выращиванием ГМ-культур в мире занимается 28 стран, из которых 8 — развитых и 20 — развивающихся. Лидерами по площадям ГМ-культур в 2012 году стали США (69,5 млн га), Бразилия (36,6 млн га), Аргентина (23,9 млн га), Канада (11,8 млн га), Индия (10,8 млн га).

Справка УНИАН. Украинское законодательство предусматривает изъятие из товарообращения пищевых продуктов, содержащих генетически модифицированные организмы объемом более 0,9% или изготовленные из сельскохозяйственной продукции, содержание ГМО в которой составляет более 0,9%, на которых не выполнена соответствующая надпись.

Запрещается ввоз, производство и реализация детского питания, содержащего ГМО.

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