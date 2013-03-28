Alpcot Agro планирует в 2013 году засеять яровыми в Украине 18,5 тыс. га

Шведская агрокомпанияе Alpcot Agro планирует в текущем году засеять яровыми культурами в Украине 18,5 тыс. га, сказано в финансовом отчете компании.

Сообщается, что под кукурузу будет отведено 11 тыс. га указанной площади, остальное — под подсолнечник.

При этом компания отмечает, что осенью 2012 году она уже засеяла в Украине 32,6 тыс. га озимыми культурами, из которых 14 тыс. га - пшеницей, 13,8 тыс. га — рапсом, 4,8 тыс. га — ячменем.

В 2012 году валовой урожай Alpcot Agro в Украине составил 210,7 тыс. тонн при средней урожайности 3,8 т/га.

Площади компании для хранения зерновых в Украине по состоянию на 2012 год составляли 52,3 тыс. тонн, других культур — 44,5 тыс. тонн.

Земельный банк Alpcot Agro в Украине в 2012 году увеличился в 5 раз - до 93,4 тыс. га.

Согласно финансовому отчету, выручка компании в Украине в 2012 году составила 57,2 млн долл. Консолидированый доход компании Alpcot Agrо по итогам 2012 года составил 114,3 млн долл.

В 2012 году Alpcot Agro получила консолидированный убыток в размере 18,8 млн долл., что в 3 раза меньше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. Alpcot Агро — аграрная компания, владеющая активами в Украине и России. В январе 2012 года Alpcot Agro присоединила украинскую агрокомпанию Landkom International, которая занимается выращиванием масличных и зерновых культур.