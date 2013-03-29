Аграрные ассоциации призывают власть сохранить льготное налогообложение

Десять аграрных ассоциаций Украины направили письмо Президенту Украины Виктору Януковичу, премьер-министру Николаю Азарову и главе Верховной Рады Владимиру Рыбаку с просьбой посодействовать сохранению фиксированного сельскохозяйственного налога и льгот по уплате налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, поскольку их отмена приведет к стагнации аграрного сектора страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители ассоциаций-подписантов и товаропроизводители на пресс-конференции в пятницу.

По словам президента ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекса Лисситсы, ликвидация льготного налогообложения нанесет серьезный урон мелким и средним товаропроизводителям.

«Пострадают больше всего мелкие и средние товаропроизводители. Фактически данная реформа может привести к уничтожению среднего и мелкого производителя в сельской местности. Таким шагом все кооперативное движение в Украине также будет уничтожено», - сказал А.Лисситса.

Представители ассоциаций акцентировали на том, что аграрный сектор платит в госказну 42 млрд грн налогов в год даже при существовании льгот, что существенно превышает бюджетную поддержку отрасли. При этом специальные режимы налогообложения являются одним из немногих источников государственной поддержки сельхозпроизводителей, поскольку финансирование АПК за счет прямой бюджетной поддержи ограничено, как и доступ к банковским кредитам.

Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков отметил, что если правительство не пойдет навстречу сельхозпроизводителям и льготное налогообложение не будет сохранено, то аграрии выйдут на акции протеста.

«За это (льготное налогообложение – УНИАН) нужно бороться до последнего патрона. И во что выльется эта протестность такого большого количества мелких и средних товаропроизводителей, сейчас сложно спрогнозировать», - сказал Г.Новиков.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на гендиректора УКАБ Владимира Лапу, если правительство примет решение об отмене налоговых льгот для сельхозпроизводителей, то их потери составят 19 млрд грн. При этом количество убыточных сельхозпредприятий вырастет до 50% с 17-30%.Сокращение валового объема производства сельхозпродукции составит 8-10%.

Справка УНИАН. Национальным планом действий на 2013 год предусмотрено внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно реформирования фиксированного сельскохозяйственного налога и пересмотра льгот по оплате налога на добавочную стоимость и налога на прибыль предприятия.

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