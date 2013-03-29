Бахмутский аграрный союз до 2016 года инвестирует в производство 300 млн грн

Крупный сельскохозяйственный холдинг «Бахмутский аграрный союз» (Донецкая область) планирует до 2016 года инвестировать 300 млн грн в развитие растениеводства и свиноводства, а также строительство биогазового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил генеральный директор холдинга Юрий Акневский.

«Мы планируем строить биогазовый завод, расширять свиноводство, модернизировать растениеводство, построить котельную на соломе на птицефабрике», - сказал Ю.Акневский.

Гендиректор «Бахмутского аграрного союза» уточнил, что завод по производству биогаза мощностью 2,5 мегаватта предполагается строить на базе свиноводческого комплекса холдинга. По предварительным подсчетам, стоимость такой установки составляет 9,1 млн евро. Однако к строительству компания еще не приступила ввиду возможной отмены льготного налогообложения для сельхозпроизводителей, которая, по словам Ю.Акневского, лишит предприятие возможности инвестировать в производство.

Гендиректор также отметил, что в 2011-2012 годах холдинг инвестировал 120 млн грн в развитие мясоперерабатывающего направления.

Как ранее сообщал УНИАН, «Бахмутский аграрный союз» в 2012 году увеличил чистую прибыль на 15,9% по сравнению с 2011 годом – до 43,7 млн грн. Общие активы компании в 2012 году выросли до 414,5 млн грн, что на 5,1% больше, чем в 2011 году.

Справка УНИАН. «Бахмутский аграрный союз» — холдинговая компания с вертикально интегрированной структурой, включающей в себя предприятия растениеводства, по производства комбикормов, животноводства, птицеводства и мясопереработки. В состав холдинга среди прочих входит крупное мясоперерабатывающие предприятие «Горловский мясокомбинат», представленный на украинском рынке торговой маркой «Щирий кум».