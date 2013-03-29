Государство за два месяца выплатило 15,3 млн грн за сохранение молодняка КРС

По состоянию на 1 марта т. г. государство направило 15,3 млн грн селянам на содержание и сохранение молодняка крупного рогатого скота (КРС), сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Мы уже можем говорить о результатах работы государственных программ поддержки животноводства в 2013 году. Так, по состоянию на 1 марта более 30,7 тыс. человек подали заявки и получили дотации за сохранение более 40,2 тыс. голов молодняка КРС... Им государство уже перечислило 15,3 млн грн», - приводит пресс-служба слова министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка.

Пресс-служба сообщает, что селяне продолжают подавать заявки на получение дотации за проданный на убой скот, а также компенсации за приобретенные установки индивидуального доения. По состоянию на 1 марта уже направлено 540,7 тыс. грн дотации за проданный на убой скот и выделено 234,2 тыс. грн на выплаты компенсации за закупленные селянами доильные аппараты.

Как сообщал УНИАН, государство в текущем году планирует выделить из госбюджета 152,3 млн грн для содержания и сохранения молодняка КРС в хозяйствах населения.

В 2012 году около 340 тыс. селян получили 305 млн грн в качестве бюджетной дотации за содержание и сохранение молодняка 509 тыс. голов крупного рогатого скота.

Справка УНИАН. По итогам 2012 года поголовье крупного рогатого скота в Украине выросло на 1,8% по сравнению с 2011 годом и составило 4,5 млн голов, при этом поголовье коров в прошлом году сократилось на 0,8% и составило 2,56 млн голов.