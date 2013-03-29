Азаров считает необходимым перенимать у Евросоюза опыт дотаций аграриям

Будапешт. Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что необходимо перенимать опыт дотаций сельскохозяйственным предприятиям, принятый в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения Южно-Пештских очистных сооружений компании "Веорг".

"У нас в Украине тоже есть хозяйства подобного уровня и даже выше уровня. Это означает, что мы, в общем-то, правильный курс избрали, правильной дорогой идем", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что ему было интересно, как система дотаций сельскохозяйственным предприятиям, принятая в Европейском Союзе могла бы быть применена у нас.

"Это громаднейшие деньги, мы, к большому сожалению, такими деньгами не располагаем. Но, с другой стороны, у нас есть определенные преимущества - у нас есть хорошая урожайность зерновых и так далее. Мы будем перенимать определенные элементы дотаций там, где это необходимо", - подчеркнул глава правительства.

Он отметил, что в данном случае нужно учитывать украинские реалии.

Кроме того, Н.Азаров ознакомился с работой одного из молочных сельскохозяйственных предприятий Венгрии.

Как сообщал УНИАН, государство в текущем году планирует выделить из госбюджета 152,3 млн грн для содержания и сохранения молодняка КРС в хозяйствах населения.

В 2012 году около 340 тыс. селян получили 305 млн грн в качестве бюджетной дотации за содержание и сохранение молодняка 509 тыс. голов крупного рогатого скота.

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