В Украине в ближайшие дни - мокрый снег и дождь

Завтра, 30 марта, в Украине ожидается изменение погоды: ночью и утром сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, днем мокрый снег с переходом в дождь.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Количество осадков в виде мокрого снега составит 9-12 мм. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

В воскресенье, 31 марта, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь; температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.

1 апреля ночью ожидается небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.

2-7 апреля температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла. Время от времени будет идти небольшой и умеренный дождь, ночью с мокрым снегом (3-5 апреля преимущественно без осадков).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГАИ рекомендует водителям не выезжать завтра на личном транспорте