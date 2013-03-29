Сельхозпредприятия Украины закончили прошлый год с прибылью 20,1 млрд грн

Сельскохозяйственные предприятия Украины (кроме малых), по предварительным данным, в 2012 году получили прибыль в размере 20,1 млрд грн, что на 0,7% меньше, чем в 2011 году, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рентабельность сельхозпроизводства (без учета бюджетных дотаций и доплат) в прошлом году уменьшилась до 19,7% против 26,4% в 2011 году.

При этом прибыльными по итогам 2012 года оказались 75% производителей сельхозпродукции. Сумма прибыли одного предприятия в среднем выросла до 3,5 млн грн с 3 млн грн в 2011 году.

Что касается убыточных предприятий, то в среднем убытки на одно предприятие по итогам прошлого года составили 1,6 млн грн против 1,2 млн грн в 2011 году.

Прибыль от растениеводства в 2012 году составила 16,7 млрд грн, однако рентабельность производства по сравнению с 2011 годом упала на 10,4 процентного пункта - до 21,9%. В частности, рентабельность возделывания зерновых и зернобобовых сократилась до 14,8% с 26,1%, подсолнечника – до 45,1% с 57%, рапса – до 20,6% с 32,1%, сахарной свеклы – до 15,9 с 36,5%. Наибольшее падение рентабельности показал картофель – до -7,4% с 9,9% в 2011 году.

Вместе с тем, прибыль животноводческих предприятий в 2012 году составила 3,2 млрд грн, а рентабельность выросла до 14,2% с 13% в 2011 году. Наиболее рентабельным в прошлом году было производство яиц – 52,5% против 38,8% в 2011 году. Наименьшая рентабельность зафиксирована в производстве овец и коз на мясо – -40,8% против -39,6% в 2011 году, шерсти – -64,6% против -70,6%, значительно упала рентабельность молочного хозяйства – до 2,3% с 18,5% в 2011 году, еще менее рентабельным стало выращивание КРС – -29,5% против -24,8% годом ранее.

Госстат также сообщил, что, по предварительным расчетам, на счета сельскохозяйственных предприятий поступило 691,6 млн грн прямых бюджетных дотаций и 5,9 млрд грн за счет налога на добавленную стоимость.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на директора Института пищевых технологий и геномики НАН Украины Ярослава Блюма, внедрение генетически модифицированных культур аграрными компаниями поможет увеличить их рентабельность на 4 млрд грн ежегодно, в частности, урожайность кукурузы, сахарной свеклы, рапса и сои (по которым проводились исследования) может вырасти на 1,5-9,5%.