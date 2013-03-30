Максимальный уровень весеннего паводка на Днепре ожидается на 20-25% выше нормы

Максимальный уровень весеннего паводка на Днепре ожидается на 20-25% выше обычной нормы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул во время всеукраинского селекторного совещания относительно действий центральных и местных органов исполнительной власти, связанных с избежанием затопления населенных пунктов.

“По прогнозу Гидрометцентра, максимальный уровень весеннего паводка на Днепре ожидается на 20-25% выше чем многолетние показатели”, - сказал А.Вилкул.

Он отметил, что для приема воды в пиковый период прохождения паводка создан необходимый объем свободных резервуаров общим объемом более чем 6,6 млрд. куб. м воды. По словам вице-премьера, это обеспечит бесперебойное функционирование гидроэлектростанций Днепровского каскада и не допустит подтопления. В частности, по словам А.Вилкула, объем дополнительных резервуаров в Киевском водохранилище составляет более 700 млн. куб. м воды, в Кременчугском - 4,4 млрд., Каховском - 1,2 млрд., Каневском водохранилище - около 300 млн.

На данный момент, по всем районам оперативного реагирования проводится постоянный мониторинг уровня воды.

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