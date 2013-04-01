Страны ТС с 1 апреля повышают пошлины на ввоз масла, творога и отдельных видов сыров

Страны Таможенного союза с 1 апреля повышают пошлины на ввоз сливочного масла, творога, отдельных видов сыров и некоторой другой молочной продукции с 15% до 18,3% - они будут действовать до 30 июня включительно. На потребителях эта мера не отразится, но позволит несколько поддержать отечественных производителей в период "большого молока", заявили эксперты агентству "Прайм".

Эта мера вводится в связи с ростом импорта молочной продукции и подорожанием кормов для молочного животноводства, пояснял ранее министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев. Он отмечал, что изначально предлагалось повысить пошлину до 20%, но в результате переговоров была согласована ставка 18,3%.

Так, пошлины на ввоз творога и молодых сыров жирностью более 40% доведены до ставки в 18,3%, но не менее 0,4 евро за килограмм с 15%, но не менее 0,3 евро за килограмм. Сливочное масло будет облагаться по ставке 18,3%, но не менее 0,29 евро за килограмм против прежних 15%, но не менее 0,29 евро.

"На потребителях эта мера никак не отразится. У нас сегодня на внутреннем рынке достаточно большая конкуренция, в том числе среди российских и белорусских производителей молочных товаров. Временное повышение пошлин просто даст им дополнительную возможность реализовать свою продукцию - им будет чуть полегче, но, к сожалению, ненадолго", - сказал агентству "Прайм" председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко.

По его словам, сейчас уровень пошлин поднят до максимально допустимого уровня в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а затем их придется снижать в соответствии с согласованным графиком.

По итогам 45 дней действия повышенных пошлин страны Таможенного союза проведут мониторинг, чтобы посмотреть, не оказала ли эта мера негативного действия на рынок молочной продукции в плане инфляции и роста цен. Если все будет спокойно, пошлина может быть продлена, пояснял Слепнев.

Сейчас в ТС обсуждаются защитные меры не только в отношении молочной продукции. Как сообщал ранее глава Минсельхоза РФ Николай Федоров, ведомство прорабатывает вопросы об увеличении пошлины на ввоз живых свиней, которые в августе прошлого года упали с 40% до 5%, а также о введении специфической составляющей на ввоз свинины вне квоты. Вместе с этим ведомство изучает вопрос об исключении из перечня товаров, при ввозе которых из развивающихся стран предоставляются тарифные преференции, мяса и мясных субпродуктов.