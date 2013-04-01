"Агролига" планирует в 2013 году увеличить площади весенних посевных работ на 56%

Группа компаний "Агролига", один из крупных отечественных аграрных холдингов, планирует в текущем году увеличить площадь проведения весенних посевных работ до 7,5 тыс. га с 4,8 тыс. га годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

В частности, площади посева ярового ячменя планируется увеличить на 30% - до 910 га, подсолнечника – сократить на 17%, до 2,4 тыс. га, кукурузы – сократить на 9,7%, до 630 га, гречки – увеличить на 43%, до 450 га. Остальная площадь - около 900 га - будет выделена для выращивания кормов на животноводство (кукурузы, силоса, однолетних и многолетних трав).

Начало посевной компании запланировано на 3-4 апреля.

Пресс-служба также отмечает, что благодаря погодным условиям зимы 2012-2013 гг. озимые культуры и рапс перезимовали достаточно хорошо. Под озимую пшеницу было отведено 1,8 тыс. га, под рапс - 460 га.

Справка УНИАН. В работающую на украинском рынке с 1992 года группу компаний «Агролига» входят шесть фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством. Компании группы обрабатывают около 7,2 тыс. га земель в Харьковской области и владеют молочным стадом из около 850 голов.

«Агролига» в 2012 году увеличила чистую прибыль в 1,8 раза по сравнению с 2011 годом – до 3,16 млн евро. Выручка в прошлом году увеличилась до 16,5 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем в 2011 году. Валовая прибыль компании по итогам 2012 года выросла на 87% по сравнению с 2011 годом и составила 3,17 млн евро.

По 41,66% акций компании принадлежат ее основателям Александру Берднику и Ирине Поплавской.