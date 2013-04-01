Ассоциация рыболовов пояснила риски спуска воды на каскадах Днепровских водохранилищ

В Ассоциации рыболовов Украины обеспокоены возможной массовой гибелью рыбы при спуске воды на каскадах Днепровских водохранилищ для предупреждения последствий ожидаемых паводков.

Как сообщили УНИАН в Ассоциации рыболовов Украины, уже через два дня начинается официально объявленный нерест рыбы, и спуск воды может нанести большой урон популяции рыбы в бассейне Днепра.

"Сегодня в преддверии нерестового периода, беременная, икряная рыба массово скапливается возле своих традиционных мест нереста – на мелководье. Из-за резкого сброса воды лед, который стоит в заливах и фактически покрывает все природные нерестилища, может рухнуть и придавить рыбу", - сообщили в ассоциации, напомнив о массовой гибели более тысячи тонн рыбы после залпового сброса воды в 2010 году на Киевском водохранилище.

Рыболовы также привели пример, когда из-за неоправданных сбросов воды полностью оголялись природные нерестилища в национальном парке «Нижнесульский» на границе Черкасской и Полтавской областей, где река Сула впадает в Кременчугское водохранилище. В 2010 и 2011 годах, по данным ассоциации, там полностью оказывались без воды более 35 тысяч гектаров природных нерестилищ, в результате чего была зафиксирована гибель более 3 миллионов мальков.

Также в Ассоциации рыболовов Украины обеспокоены призывами подрывать лед на речках. Тем не менее, как отметили в организации, опыт проведения подрыва льда без потерь для рыбы уже есть. Так, в 2011 году в Запорожской области был взорван ледовой массив в устье реки Конка, который своей массой мог повредить опоры железнодорожного моста. "Для того чтобы не пострадала при взрывах рыба, сначала делают упреждающие узконаправленные взрывы, которые распугивают рыбу. Когда рыба покидает место будущих взрывов, производится подрыв основных зарядов. Доказано, что при такой технологии рыбьи стаи не несут потерь", - отметили в ассоциации.

Рыболовы подчеркнули, что для недопущения или минимизации потери рыбьих стай во время залповых сбросов воды по инициативе ассоциации совместно с Госагентством рыбного хозяйства Украины создаются Штабы по всему каскаду Днепровских водохранилищ, в которые войдут представители рыбоохраны, экоинспекции, Днепровской экологической прокуратуры, Водхоза, МВД, областных администраций и местных советов. На водохранилищах выставлены линейки, чтобы следить за уровнем воды. Достигнуты договоренности между государственными структурами о немедленном реагировании в случае угрозы массовой гибели рыбы.

"Понятно, что на сегодня основная задача – это спасение имущества, построенного на намытых территориях. То есть, украденных у природы и реки. И что поразительно, теперь из года в год человек должен расходовать все больше ресурсов и средств, чтобы уберечь свое имущество от паводка. Наглядным примером такого варварского обращения с природой есть «хатынки» Конче-Заспы, которые выросли на месте природных нерестилищ, пойменных лугов, островов, проток, заливов", - отметили в ассоциации, добавив, что на месте, где стоит современная Конча-Заспа пойма реки Днепр раньше составляла 7 километров 200 метров, однако сегодня ширина Днепра в этом месте составляет 750 метров.