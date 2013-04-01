Центральные области Украины готовы к посевной кампании – Гидрометцентр

Погодные условия уже позволяют центральным областям Украины приступить к весенне-полевой кампании, которая задерживалась в связи с обильными снегопадами и значительным понижением температуры воздуха во второй половине марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида.

«В центральных областях уже сейчас можно эти работы (весенне-полевые – УНИАН) проводить. Возможно, еще день-два на то, чтобы грунт немного дозрел, и уже тогда можно говорить о нормальных темпах робот в центральных областях», - сказал Н.Кульбида.

При этом директор Гидрометцентра отметил, что западные и северные области Украины еще не скоро смогут приступить к севу яровых культур.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 26 марта ранними яровыми культурами засеяно 665 тыс. га, что на 60% больше, чем на аналогичную дату 2012 года.

По данным Минагропрода, яровыми зерновыми в 2013 году планируется засеять 8,1 млн га. При этом из-за задержки весенне-полевых работ, вызванной неблагоприятными условиями, возможно сокращение площадей под яровым ячменем.