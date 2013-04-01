Украина в 1 квартале экспортировала около 5,6 млн тонн зерна

Украинские аграрии в 1 квартале текущего года экспортировали около 4,8 млн тонн кукурузы, 500 тыс. тонн пшеницы (из них 470 тыс. тонн — продовольственной) и 180 тыс.тонн ячменя.

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, с начала 2012-2013 маркетингового года (1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 1 апреля поставила на внешние рынки 19,4 млн тонн зерновых по сравнению с 13,82 млн тонн на 25 декабря 2012 года.

По информации министерства, к 1 апреля в портах находится более 1 млн тонн зерна, в т.ч. 170 тыс. тонн пшеницы, 80 тыс. тонн ячменя и 827 тыс. тонн кукурузы. По состоянию на 25 января припортовых элеваторах находилось 1,06 млн тонн зерновых культур, в их числе 102 тыс. тонн пшеницы.

Пресс-служба Минагропрода также отмечает, что по состоянию на 1 апреля Аграрный фонд Украины располагает запасами зерна объемом 1,3 млн тонн. В частности, запас пшеницы составляет 1,15 млн тонн, ржи - 140 тыс. тонн, гречихи - 12 тыс. тонн и 16 тыс. тонн кукурузы.

Пресс-служба уточняет, что ведомство к 1 апреля заключило на Аграрной бирже форвардные контракты на закупку 927 тыс. тонн зерна урожая 2013 г. на сумму 842 млн грн., заплатив по ним 701 млн грн. за 775 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает, что экспорт зерна в текущем маркетинговом году вырастет до 24,4 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.