Введение 7% НДС для аграриев остается дискуссионным – глава Миндоходов

Введение 7%-ного налога на добавленную стоимость для аграриев рассматривается лишь как один из вариантов в рамках пересмотра всей системы налоговых льгот, и акцент на этом предложении не делается. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Правительство для себя очень четко систематизировало точки роста отечественной экономики – в программе активизации экономике. И сельское хозяйство является такой точкой роста. Однако пути стимулирования – вот это уже вопрос дискуссии», - подчеркнул А.Клименко. «Вопросом введения 7%-ного налога на добавленную стоимость для аграриев прорабатывается специалистами. Действительно, одна из рабочих версий такова. Однако сегодня на ней никоим образом не следует делать акцент, поскольку она одна из 10 прорабатываемых схем», - отметил глава Миндоходов.

При этом он обратил внимание, что вопрос предоставления налоговых льгот остается вопросом обсуждения. «Мы понимаем, что льготы должны стимулировать рост некоторых отраслей экономики, и те льготы, которые были внедрены, как говорится, исторически, мы их анализируем на предмет соответствия целей», - сказал А.Клименко. Он еще раз заверил, что работа по полному пересмотру льгот может быть закончена уже в ближайшие месяцы. «Я думаю, что во втором квартале работа завершится. Но вопрос инвентаризации льгот идет и результатом станет пересмотр тех льгот, которые сегодня не отвечают своей экономической сути. Это касается и налога на прибыль, и НДС, и других налогов и сборов», - сказал глава Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, министр доходов и сборов Украины А.Клименко предложил рассмотреть вопрос предоставления налоговых льгот отдельным отраслям народного хозяйства на заседании Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов, когда такой орган будет создан. По его мнению, это обоснованный подход, и он касается всех, кто занимается созданием новых рабочих мест, вкладывает инвестиции, строит новую систему экономики.

Вопрос учреждения Инвестиционного совета при Министерстве доходов и сборов Украины может быть решен в ближайшее время на коллегии Министерства.