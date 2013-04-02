Кабмин утвердил перечень продуктов ценового регулирования

Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов, цены на которые будут регулироваться государством в 2013-2011 гг.

Соответствующее постановление №181 опубликовано в газете «Урядовый курьер» №61 от 2 апреля.

Согласно документу, период государственного регулирования установлен для твердой пшеницы с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года, для кукурузы – с 1 октября 2013 года по 30 сентября 2013 года, сахара-песка (свекольного) – с 1сентября 2013 года по 31 августа 2014 года, сухого молока – с 11 марта 2013 года до 31 декабря 2013 года, овса – с 1 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года.

Таким образом, перечень объектов ценового регулирования не изменился по сравнению с прошлым сезоном.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 7 июля 2012 года приняла закон «О внесении изменений в статью 3 Закона Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» относительно регулирования закупочных цен на молоко», согласно которому к объектам государственного ценового регулирования должно было быть отнесено жидкое молоко и молочные продукты, однако Президент Виктор Янукович ветировал этот закон.