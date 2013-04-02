«Артемовск Вайнери» планирует увеличить экспорт продукции в Россию

Одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин компания «Артемовск Вайнери» (Донецкая обл.) с открытием представительства в Москве планирует увеличить поставки продукции в Российскую Федерацию.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, представительство в г. Москве открылось 1 апреля.

Целью его открытия является представление интересов компании на территории Российской Федерации, а также содействие в увеличении объема отгрузок продукции на территорию России и оптимизация дистрибуции продукции. Представительство в Москве также будет отвечать за маркетинг, рекламу и изучение рынка товаров на российском рынке.

Справка УНИАН. «Артемовск Вайнери» – одно из крупнейших предприятий в Восточной Европе по производству игристых вин традиционным бутылочным способом.

Основные торговые марки и товарные знаки – «Krimart», «Крым», «Артемовское», «Krimsekt».

В 2012 году «Артемовск Вайнери» произвела 19,23 млн бутылок игристых вин против 17,146 млн бутылок в 2011 году. Доля компании на общенациональном рынке игристых вин в прошлом году составила 26,5%.

По итогам прошлого года компания сократила чистую прибыль на 25,8% - до 13,1 млн грн. Активы компании увеличились до 667,1 млн грн в 2012 году с 574,1 млн грн в 2011 году.