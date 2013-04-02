Производителей яиц Ovostar Union за год увеличил прибыль на 18%

Варшава. Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов компания Ovostar Union в прошлом году увеличила чистую прибыль на 18% - до 24 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании cо ссылкой на неподтвержденные аудитом данные.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 24% - до 29 млн долл., а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) на 21% - до 27 млн долл.

Компания также сообщила о росте выручки на 19% - до 60 млн долл.

Согласно сообщению компании, львиную долю в выручке обеспечил сегмент производства яиц - 39 млн долл. - на фоне 18 млн долл. вклада сегмента яичных продуктов и 4 млн долл. сегмента подсолнечного масла.

Компания также сообщила об увеличении валовой маржи до 48% с 46% в 2011 году и росте денежного потока от операционной деятельности до 17 млн с 10 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, Ovostar в прошлом году увеличил производство яиц на 15% - до 715 млн штук, а средняя цена продажи выросла на 6% - до 0,83 долл. за десяток (без НДС). Продажи яиц увеличились в 2012 году на 1,5% - до 445 млн штук.

Справка УНИАН. Входящий в тройку крупнейших производителей яиц в Украине Ovostar около 70% своей выручки получает от продажи яиц. Компания, которая продает большую часть своей продукции под брендом "Ясенсвит", представлена во всех сегментах: от самого дешевого до премиум.

За первые девять месяцев 2012 года компания увеличила чистую прибыль почти на треть - до 14 млн долл. при росте выручки на 16% - до 40 млн долл.