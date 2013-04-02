МинАПК Крыма оценивает в 0,3% недобор фруктов из-за мартовских морозов

Министерство аграрной политики и продовольствия Крыма оценивает недобор из-за мартовских морозов в регионе в 300 тонн, или 0,3% от прогноза валового сбора плодово-ягодной продукции на 2013 год.

Об это УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, холодный фронт захватил территорию Крыма 23-25 марта. Температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза в Джанкойском, Сакском и Советском районах; до 5 градусов мороза - в Белогорском, Нижнегорском и Первомайском районах; до 4 градусов мороза - в Бахчисарайском, Кировском, Красногвардейском и Симферопольском районах. Практически во всех регионах, за исключением Кировского, понижение температуры сопровождалось осадками.

«Наибольший урон мороз нанёс садоводам Сакского, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Имеется повреждение почек абрикоса и ранней черешни от 45 до 95% на площади 38 га. При этом в Сакском районе на 26 га гибель почек у абрикоса составила свыше 90-95%. Отмечены также незначительные повреждения сливы и персика (до 12%), которые при благоприятной погоде в дальнейшем не окажут влияния на формирование урожая», - говорится в сообщении.