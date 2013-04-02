УКАБ назвал причины низкой рентабельности молочного производства

Существенное падение рентабельности молочного производства (до 2,3% в 2012 году с 18,5% в 2011 г.) связано с ростом цен на корма и снижением закупочных цен на молоко, сообщает пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Согласно сообщению, в связи с увеличением объемов производства молока в 2012 году, цены на сырьевое молоко, начиная с марта 2012 года и до конца года, были ниже, чем в 2011 году. Кроме того, негативно на рентабельность молочного производства повлияло расширение импорта более дешевой импортной цельномолочной продукции.

«В этом году за счет сезонности цены на молоко пока находятся на достаточно высоком уровне, часто превышают 4 грн/кг. Основным результатом этого стало стремительное наращивание импорта дешевой цельномолочной продукции. В таких сложно-прогнозируемых рыночных условиях предприятиям по производству молока трудно оставаться рентабельными», - цитирует пресс-служба эксперта аграрных рынков УКАБ Алину Жарко.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным Госстата, прибыль животноводческих предприятий в 2012 году составила 3,2 млрд грн, а рентабельность выросла до 14,2% с 13% в 2011 году. Наиболее рентабельным в прошлом году было производство яиц – 52,5% против 38,8% в 2011 году. Наименьшая рентабельность зафиксирована в производстве овец и коз на мясо «минус» 40,8% против «минус» 39,6% в 2011 году, шерсти – «минус» 64,6% против «минус» 70,6%, еще менее рентабельным стало выращивание КРС – «минус» 29,5% против «минус» 24,8% годом ранее.