Кабмин инициирует освобождение Госпотребинспекции от уплаты судебного сбора

Правительство предлагает внести изменения в Закон Украины «О судебном сборе», дополнив перечень льготных категорий позицией «Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 5 Закона Украины «О судебном сборе» по дополнению перечня льготных категорий» Кабинет министров одобрил 1 апреля.

Как объяснили в Кабмине, на сегодняшний день Госпотребинспекция как специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти и ее территориальные органы утратили льготы по уплате судебного сбора по искам, с которыми они обращаются в суд по целому ряду дел. В частности, за нарушение законодательства о рекламе, о рыночном надзоре и контроле непищевой продукции, об общей безопасности непищевой продукции, о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий. Ведь если субъекты хозяйствования не платят штрафы в добровольном порядке, они взыскиваются в судебном.

Таким образом, освобождение Госпотребинспекции Украины и ее территориальных органов от уплаты судебного сбора по искам о взыскании штрафов в принудительном порядке не только сэкономит средства госбюджета, но и усилит контроль за поступлением в бюджет сумм штрафов субъектов хозяйствования за нарушение требований законодательства, подчеркивается в сообщении.