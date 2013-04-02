Аграрии с начала года привлекли 2,9 млрд грн кредитных средств

Украинские сельхозпроизводители с начала 2013 года привлекли 2,9 млрд грн кредитных средств, что на 45,6% больше, чем за аналогичный период 2012 года, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, из указанной суммы около 2 млрд грн составляют банковские кредиты, привлеченные для проведения весенне-полевых работ.

По данным ведомства, кредитные средства привлекли 910 предприятий агропромышленного комплекса. При этом наибольшие объемы кредитов привлечены сельхозпредприятиями Николаевской области - 368,3 млн грн, Днепропетровской - 317,9 млн грн, Киевской - 231,7 млн грн и Харьковской - 219,3 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, согласно расчетам Минагропрода, на проведение весенне-полевых работ аграриям необходимо 39 млрд грн, что на 1,7 млрд больше, чем в 2012 году. Из этой суммы собственные средства сельхозпроизводителей составляют 31 млрд грн.

Дефицит средств может быть покрыт за счет привлечения коммерческих кредитов (3,7 млрд грн), банковских кредитов (3,8 млрд грн) и с заключения форвардных контрактов Аграрным фондом и Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины (300 млн грн).

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