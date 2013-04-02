Миндоходов считает «исчерпавшим себя» льготный режим налогообложения для аграриев

Предоставленные государством многомиллиардные налоговые льготы для сельскохозяйственных производителей не привели к соответствующему развитию отрасли и исчерпали себя, поскольку предприятий АПК зачастую задействованы в схемах уклонения от налогообложения, что позволяет сокращать поступления от НДС предприятиям других отраслей.

Об этом говорится говорится в имеющемся в распоряжении УНИАН письме Государственной налоговой службы комитету Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как отмечается в документе, за период с 2001 года по 2011 год, несмотря на многомиллиардные налоговые льготы для развития сельскохозяйственной отрасли (более 60 млрд грн), объем сельскохозяйственной продукции в структуре ВВП значительно сократился.

Если в 2001 году, по оценке налоговиков, объем сельскохозяйственной продукции составил 65 млрд грн (или 32% ВВП), то в 2011 году объем соответствующего показателя составил 265 млрд грн, или всего 20% ВВП.

ГНСУ отмечает, что рост льгот, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводителям по уплате НДС, не соответствует росту объема сельскохозяйственной продукции. Если до 2006 года рост льгот и объемов сельскохозяйственной продукции был синхронный, то, начиная с 2007 года, льготы растут ежегодно в среднем на 40%, в то время как рост объемов сельскохозяйственной продукции с 2007 года не превышал 20% (кроме урожайных 2008 и 2010 годов).

По данным Миндоходов, льготным режимом в прошлом году воспользовались более 16 тыс. сельхозпроизводителей.

Специальный режим налогообложения предусматривает право сельхозпредприятия оставить в своем распоряжении сумму НДС, начисленную ему на стоимость поставленных товаров и услуг, а не платить ее в бюджет. Благодаря этому сельхозпроизводители оставили в своем распоряжении 14,7 млрд грн. Кроме того, для выплаты компенсации товаропроизводителям за проданные молоко и мясо в живом весе перерабатывающими предприятиями перечислено 1,1 млрд грн налога на добавленную стоимость на специальные счета, открытые в органах Госказначейства.

"Несмотря на значительные государственные преференции, экономической стабильности в отрасли не достигнуто. Главной причиной этого является использование предприятий сельскохозяйственной отрасли в схемах уклонения от налогообложения, которые позволяют сокращать поступления налога на добавленную стоимость предприятиям других отраслей экономики", - говорится в сообщении Миндоходов.

Недавно ряд отраслевых объединений - представителей агросектора (Аграрный союз Украины, Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса", Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Ассоциация "Союз птицеводов Украины", Украинская аграрная конфедерация и т.д.) обратились с открытым письмом к президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады и призвали сохранить налоговые стимулы для АПК "с целью недопущения упадка сельского хозяйства Украины".

При этом, составляемые СМИ списки богатейших людей страны ежегодно фиксируют стабильный рост богатства руководителей аграрных компаний Украины.

В марте Министерство доходов и сборов Украины выразило обеспокоенность участившимися случаями злоупотреблений при использовании налоговых льгот в аграрной сфере и назвало введение дифференцированного сельскохозяйственного налога(в зависимости от вида деятельности) одним из основных способов достижения финансовой стабильности в отрасли.

Накануне министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что введение 7%-ного налога на добавленную стоимость для аграриев рассматривается лишь как один из вариантов в рамках пересмотра всей системы налоговых льгот, и акцент на этом предложении не делается.

Объем налоговых льгот, заложенный в государственный бюджет на 2013 года составляет 70 млрд грн.