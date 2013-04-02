«Хлеб Украины» в 2012 году увеличил чистый убыток почти в 9 раз

Государственный оператор зернового рынка Украины «Хлеб Украины» по итогам 2012 года увеличил чистый убыток до 24,9 млн грн с 2,8 млн грн за 2011 год.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, выручка «Хлеба Украины» за 2012 год составила 540 тыс. грн против 2,5 млн грн годом ранее. Валовая прибыль компании за отчетный период сократилась более чем в 4 раза - до 450 тыс. грн.

При этом, согласно сообщению, в 2011 году другие операционные доходы компании составили 4,3 млн грн, прочие доходы - 4,5 млн грн.

По итогам 2012 года активы предприятия существенно не изменились и сохранились на уровне 1,4 млрд грн.

Текущие обязательства компании в 2012 году сократились на 2% - до 386,8 млн грн. При этом компания не имела долгосрочных обязательств.

Справка УНИАН. ГАК "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по приему, переработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятие, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы, которые действуют в областях Украины.