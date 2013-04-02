ГПЗКУ в 2012 году сократила чистый убыток в 10,8 раза

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) в 2012 году получила чистый убыток в размере 54,8 млн грн, что в 10,8 раза меньше по сравнению с убытком в 590,5 млн грн годом ранее.

Об этом сказано в сообщении компании на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Выручка ГПЗКУ в 2012 году выросла на 11% и составила 779,4 млн грн. Валовая прибыль за отчетный период увеличилась на 22% - до 194,7 млн грн.

Согласно сообщению, активы компании за прошедший год существенно не изменились и остались на уровне 1,3 млрд грн.

При этом текущие обязательства ГПЗКУ в 2012 году выросли на 79% - до 318,2 млн грн, а долгосрочные - сократились до 57 тыс. грн с 12 млрд грн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, ГПЗКУ в ходе форвардной кампании, которая началась 1 марта, получила заявки на закупку 300 тыс. тонн зерна урожая 2013 года.

На протяжении двух недель реализации форвардной кампании ГПЗКУ получила 150 заявок от сельхозпроизводителей. Наибольшую активность проявили аграрии Харьковской, Волынской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Сумской, Киевской и Житомирской областей. В ходе форвардной кампании ГПЗКУ планирует закупить 2 млн тонн зерна. Минимальный лот форвардного контракта составляет 500 тонн. Удельный вес закупки той или иной культуры ГПЗКУ не устанавливает.

Проведение форвардных и спотовых закупок зерна урожая 2013 года ГПЗКУ будет проводить за счет 1,5 млрд долл. кредитных средств, полученных корпорацией от китайского «Эксимбанка»

Справка УНИАН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) – вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта, создана правительством Украины в августе 2010 года.

В состав ГПЗКУ входят 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.