Сельхозкооперативам планируют ежегодно выделять 1 млрд долл. на активизацию лизинга техники

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует выделять около 1 млрд долл. ежегодно на активизацию лизинга техники для сельскохозяйственных кооперативов, сообщает пресс-служба министерства.

«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует активизировать внедрение механизмов лизинга техники для сельхозкооперативов. Кроме того, государство будет компенсировать процентные ставки по кредитам аграриев для закупки необходимых сельхозмашин», - сообщила пресс-служба, ссылаясь на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня.

Согласно сообщению, сейчас министерство работает над поддержкой международных инвестиционных проектов в области сельхозмашиностроения и инициирует ряд льгот для производителей техники на территории Украины.

Как сообщал УНИАН, министерство аграрной политики и продовольствия Украины в рамках реализации Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 годы намерено помочь аграриям приобрести до 4 тыс. единиц сельхозтехники по лизингу.

В конце января текущего года Минагропрод определило перечень украинских производителей сельскохозяйственной техники, продукция которых в 2013 году будет реализовываться на условиях финансового лизинга через государственного оператора «Украгролизинг». Госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК «Украгролизинг» в 2013 году более 160 млн грн.