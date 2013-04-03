В Госземкадастре зарегистрировано более 225 тыс. участков

В Украине в Национальной кадастровой системе (Госземкадастр) государственные регистраторы с начала текущего года, по состоянию на 2 апреля, зарегистрировали более 225 тыс. земельных участков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

Также за этот период государственные регистраторы выдали более 110 тыс. выписок из Поземельной книги.

Максимальное количество зарегистрированных за день участков достигло более 6500, а максимальное количество выданных выписок за день - почти 3700 документов.

Справка УНИАН. С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.

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В Украине по состоянию на конец марта 2013 года поступления в государственный бюджет за регистрацию земельных участков составили свыше 15,3 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

По данным агентства, за выдачу выписок в госбюджет поступило почти 5 млн грн.

В ведомстве напомнили, что в этом году благодаря упрощению процедуры и автоматизации процессов плата за госрегистрацию земельного участка сократилась с 93 до 65 грн, а за выдачу выписки - с 71 до 53 грн.

Справка УНИАН. В 2012 году общий объем полученных государственным бюджетом средств за предоставление Госземагентством и его территориальными органами административных услуг по ведению Государственного земельного кадастра составил 365 млн грн. Из них за государственную регистрацию земельных участков получено 91,2 млн грн, за выдачу выписок из Поземельных книг - 30,9 млн грн.