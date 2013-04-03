Присяжнюк: возобновление экспорта пшеницы отложено из-за погодных условий

Вопрос относительно экспорта пшеницы, который ранее планировалось возобновить после 10 апреля, пока остается открытым в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«Мы разговаривали с зернотрейдерами, и в связи с аномальными условиями мы еще ждем неделю и потом будем встречаться», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод согласовал с зернотрейдерами возможность дополнительного экспорта 300 тыс. тонн пшеницы.

Ранее решение об ограничении экспорта было принято в связи с тем, что возможности поставки украинской пшеницы на внешние рынки были почти исчерпаны, поэтому экспортировать ее имели право только те компании, которые закупают зерно у Аграрного фонда.

С начала 2012-2013 маркетингового года (1 июля 2012 г. - 1 июня 2013 г.) по состоянию на 1 апреля Украина поставила на внешние рынки 19,4 млн тонн зерновых по сравнению с 13,82 млн тонн на 25 декабря 2012 года.