В Украине после снегопадов возобновились весенне-полевые работы

В южных и восточных областях Украины аграрии возобновили весенне-полевые работы, приостановленные из-за неблагоприятных условий, и по состоянию на 2 апреля засеяли ранними яровыми культурами 701 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, посевная кампания завершается в Одесской (засеяно 99% прогнозированных площадей), Херсонской (95%) и Николаевской (87%) областях. Продолжаются весенне-полевые работы также в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Донецкой областях.

Относительно озимых культур ведомство сообщает, что в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 91,8% посевов. Подкормка озимых на 2 апреля проведена на 5,8 млн га, что составляет 72% от прогноза.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, прогнозированный объем пересева озимых составляет 500 тыс. га.

«Прогнозируемый объем пересева - около 500 тысяч гектаров. Напомню, что в прошлом году мы пересевали 2,3 млн га. На сегодня для пересева в Украине есть все необходимые ресурсы», - цитирует пресс-служба министра.

В Минагропроде также проинформировали о том, что обеспеченность аграриев минеральными удобрениями составляет 118% от заявленных потребностей.

Как сообщал УНИАН, массовый сев ранних яровых культур в центральных областях страны может начаться 10-12 апреля, в северных и западных регионах – не ранее середины месяца.

Под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.