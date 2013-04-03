Кабмин повысил на 14,5% минимальные закупочные цены на сахар

Кабинет министров Украины повысил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на следующий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2013 г. - август 2014 г.) на 14,5% - до 4677,69 грн/тонна с 4083,33 грн/тонна.

Как сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, соответствующий проект постановления «О государственном регулировании производства сахара и сахарной свеклы в период с 1 сентября 2013 г. до 1 сентября 2014 г.» Кабинет министров одобрил на своем заседании в среду.

В сообщении отмечается, что на следующий маркетинговый год (с 1 сентября 2013 года до 1 сентября 2014 года), предлагается установить минимальную цену за 1 тонну сахарной свеклы базисной сахаристости урожая 2013 года в размере 338,10 грн без учета НДС. Минимальная оптово-отпускная цена 1 тонны сахара будет составлять 4677,69 грн без учета НДС.

Кроме того, исходя из научно обоснованной нормы потребления сахара на душу населения, постановление предусматривает установление квоты поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") на период с 1 сентября 2013 года по 1 сентября 2014 года в объеме 1826 тыс. тонн.

«Принятый проект постановления будет способствовать стабилизации экономической ситуации на внутреннем рынке сахара, позволит обеспечить отрасль минимальными оборотными средствами, в том числе для осуществления стабильных расчетов предприятий по налогам с государством, сохранить потенциал свеклосахарной отрасли и обеспечить продовольственную безопасность страны, - подчеркивается в сообщении Минагропрода.

Напомним, в середине октября прошлого года Кабинет министров снизил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012г. - август 2013г.) до 4083,33 грн/тонн с 4925,14 грн/тонн.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отмечал необходимость повышения минимальной цены на сахар, чтобы упредить возможные налоговые риски для производителей. Он отметил, что признает несправедливость существующей оптовой цены на сахар, но не видит предпосылок и возможностей для ее увеличения.

Справка УНИАН. Украинские сахаропроизводители завершили сезон, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара с 63 сахзаводов составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн.