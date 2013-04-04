Агрохолдинг «Нибулон» планирует экспортировать зерно на Кубу

Один из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции в Украине агрохолдинг «Нибулон» планирует начать поставки кукурузы, пшеницы и сои на Кубу, сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, «Нибулон» и внешнеторговая компания Alimport уже достигли предварительной договоренности по этому вопросу. В ходе визита представителей кубинской стороны на предприятие были оговорены объемы и сроки поставки зерна на остров. Подписать соответствующий договор компании могут уже в ближайшее время.

Таким образом, Куба может стать 61-й страной, в которую «Нибулон» экспортирует свою продукцию.

Как сообщал УНИАН, по словам директора компании «Нибулон» Алексея Вадатурского, агрохолдинг намерен экспортировать в 2012-2013 маркетинговом около 4,5 млн тонн зерновых и масличных культур. При этом в 2011-2012 маркетинговом году экспорт компании составил около 3,5 млн тонн зерновых и масличных культур.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции. Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли. Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.