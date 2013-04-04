АМКУ оштрафовал Евпаторийский винзавод на 1 млн грн

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крымскую компанию «Евпаторийский винный завод» на 1 млн грн за предоставление по требованию комитета информации о производстве не в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В частности, компания не предоставила в полном объеме необходимую информацию о производстве и реализации продукции.

Как отмечается в сообщении, ранее на завод уже дважды налагался штраф – в размере 100 тыс. грн за аналогичное нарушение и еще 100 тыс. грн за непредоставление информации в установленные комитетом строки.

Справка УНИАН. Евпаторийский винный завод основан в 1928 году. Собственная сырьевая база завода составляет около 2,2 тыс. га, на которых выращиваются 23 сорта винограда. Завод выпускает продукцию 25 наименований под торговыми марками «Голицынские вина», «Флеруж», «Дакия» и другие.