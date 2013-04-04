Минагропрод сообщил, кто будет поставлять украинскую кукурузу в Китай

Экспорт украинской кукурузы в КНР планируют осуществлять «Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины» и компании «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в состав одного из крупнейших агрохолдингов страны «Укрлендфарминг».

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве также сообщили, что кукурузу, которая будет экспортирована в Китай, планируется хранить на 47 предприятиях.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина намерена в течение текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) экспортировать в Китай 3 млн тонн кукурузы по форвардным контрактам.

При этом ГПЗКУ, согласно кредитному договору с Экспортно-импортным банком Китая, планирует в текущем году закупить и поставить в Китай 4 млн тонн зерна.

В 2012 году ГПЗКУ по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия получила право привлечь кредит от китайского Экспортно-импортного банка в размере 3 млрд долларов под государственные гарантии для финансирования сельскохозяйственных проектов. Плата за предоставление госгарантий установлена в размере 0,01% годовых от общей суммы займа.

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