Посол США считает, что Украина может стать мировым лидером в сельском хозяйстве

Украина может играть ведущую роль в мире по производству сельхозпродукции, считает посол США в Украине Джон Теффт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в четверг вечером, 4 апреля, в Донецке на официальной встрече с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем Шишацким и главой облсовета Андреем Федоруком.

По словам посла, Украина имеет огромный потенциал в сельском хозяйстве, поэтому может достаточно много производить сельхозпродукции и для себя, и для экспорта, который очень востребован сегодня в мире.

«Я думаю, что благодаря этому большому потенциалу Украина может зарабатывать не только большие деньги, но и производить больше продовольствия и экспортировать. Потому что большая потребность в мире существует на сельскохозяйственную продукцию, и Украина может играть одну из ведущих ролей в этом направлении», - заявил Дж. Теффт.

Как сообщал УНИАН, по словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, украинские аграрии в 2013 году могут увеличить экспорт сельхозпродукции на 15,4% по сравнению с прошлым годом - до 21 млрд долл. При этом рост валового производства сельхозпродукции в текущем году прогнозируется на уровне 8%, что даст возможность обеспечить экспортный потенциал страны и поступления валюты на финансирование аграриев.

По прогнозу Минагропрода, валовой урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в текущем году составит около 46,5 млн тонн, в том числе около 16 млн тонн пшеницы, 7 млн тонн ячменя, 0,7 млн тонн ржи, 21 млн тонн кукурузы.

Крупнейшими потребителями украинского сельскохозяйственного экспорта являются рынки стран ЕС, перспективными считаются рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.