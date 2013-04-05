Депутат предлагает запретить торговлю с рук в селах

Народный депутат от Партии регионов Александр Нечаев предлагает Верховной Раде дополнить перечень мест, в которых запрещена торговля с рук, селами и поселками городского типа.

Согласно внесенному им законопроекту (№2703, зарегистрирован 3 апреля 2013 года) «О внесении изменений к статье 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за торговлю с рук в неустановленных местах», штраф за торговлю с рук должен составить от одного до семи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли или без таковой.

В пояснительной записке целью такого нововведения А.Нечаев называет введение единых требований относительно ответственности за несанкционированную торговлю с рук независимо от типа населенного пункта.

Справка УНИАН. Действующее законодательство предусматривает запрет на торговлю в городах с рук на улицах, площадях, дворах, подъездах, скверах и других неустановленных местах. Торговля с рук промышленными товарами влечет за собой наложение штрафа от 6 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли.