Аграрный фонд увеличил продажи муки для социального хлеба

Аграрный фонд Украины в марте текущего года увеличил реализацию муки для производства социальных сортов хлеба на 24% по сравнению с февралем - до 31 тыс. тонн, сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, муку для выпечки социального хлеба в Агарном фонде закупают 205 предприятий, из которых 30 были привлечены в марте.

При этом наибольшим спросом мука из Аграрного фонда в прошлом месяце пользовалась в Харьковской и Луганской областях, а также в Киеве и Севастополе.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд планирует ежемесячно поставлять хлебопекам 76,6 тыс. тонн пшеничной и 11,1 тыс. тонн ржаной муки.

Справка УНИАН. Аграрный фонд создан постановлением правительства в июле 2005 года. Фонд выполняет функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе и относится к сфере управления Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.