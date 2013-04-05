Азаров прогнозирует, что период весенне-полевых работ сдвинется на 2-3 недели

Премьер-министр Украины Николай Азаров прогнозирует, что период весенне-полевых работ в 2013 году сдвинется на 2-3 недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе совещания по предотвращению последствий наводнения после осмотра территории возможного подтопления в Житомирской области.

«К большому сожалению, как минимум на 2-3 недели сдвинутся весенне-полевые работы. Это, безусловно, создает определенные проблемы для наших селян и в целом для страны», - сказал Н.Азаров.

В связи с этим он отметил, что весенне-полевые работы должны быть проведены очень организованно, в сжатые сроки и при этом должны быть использованы все ресурсы. Также премьер-министр подчеркнул, что необходимо принять все возможные меры для того, чтобы не потерять урожай.

Как сообщал УНИАН, под урожай 2013 года планируется засеять 27,6 млн га, из которых 16,2 млн га будут отведены под зерновые культуры.

Массовый сев ранних яровых культур в центральных областях страны может начаться 10-12 апреля, в северных и западных регионах – не ранее середины месяца.

Яровыми зерновыми в 2013 году планируется засеять 8,1 млн га. При этом из-за задержки весенне-полевых работ, вызванной неблагоприятными условиями, возможно сокращение площадей под яровым ячменем.

Урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против рекордных 56,7 млн тонн в 2011 году.