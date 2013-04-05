Финансирование программ лизинга сельхозтехники в 2013 году увеличится на 51,6%

На финансирование программ лизинга украинской сельхозтехники в 2013 году из госбюджета будет выделено 166,8 млн грн, что на 51,6% больше, чем в 2012 году, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, такое увеличение расходов на финансовый лизинг даст возможность аграриям в 2013 году получить более 4 тыс. сельхозмашин.

В ведомстве также сообщили, что сейчас идут разработки инвестиционных проектов, с помощью которых импортозамещение сельхозтехники в ближайшие три года увеличится до 40% с имеющихся сейчас 20%.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует выделять около 1 млрд долл. ежегодно на активизацию лизинга техники для сельскохозяйственных кооперативов.

В конце января текущего года Минагропрод определил перечень украинских производителей сельскохозяйственной техники, продукция которых в 2013 году будет реализовываться на условиях финансового лизинга через государственного оператора «Украгролизинг». Госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК «Украгролизинг» в 2013 году более 160 млн грн.