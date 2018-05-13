Мартовские снегопады накрыли пеленой перспективы урожая

Мартовские снегопады заставили аграриев серьезно понервничать. Такой непогоды в конце первого весеннего месяца в Украине последние сто лет не наблюдалось, поэтому не так просто определить - как повлияют обильные осадки на урожай различных культур.

Остановка весенне-полевых работ, задержка сева ранних яровых в центральных областях, нарушение цветения фруктовых деревьев в Крыму подталкивали к не совсем радужным прогнозам. Однако, после того, как погода стабилизировалась, стало очевидно, что "крест", который снегопады, казалось, поставили на урожае, вполне может оказаться "плюсом". Синоптики прогнозируют засушливое лето и запасы влаги, накопившиеся в почве, могут спасти зерновые от засухи. Большинство экспертов считают, что в этом году Украина таки соберет не менее 53 млн тонн зерновых.

Много снега - много хлеба...

Главное, за что аграрии должны поблагодарить аномальные осадки, так это за запасы влаги в почве, которые они обильно пополнили.

«Наличие снежного покрова повлечет за собой увеличение влаги на полях, а не снижение урожая. Если будет достаточно влаги, то она, если будет засуха, поможет растению перенести ее», - считает Директор департамента агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По ее словам, насытившись водой сегодня, зерновые летом смогут относительно безболезненно перенести до двух месяцев засушливой погоды, которая вредит украинскому урожаю гораздо сильнее, чем значительные осадки.

Но опасность переувлажнения почвы существует. Особенно, это касается западных и северных регионов страны, где высота снежного покрова местами достигает 40 см. Если бы снег интенсивно растаял, то значительного ущерба озимым он не нанес, но так как существенного потепления в этих регионах в ближайшее время не предвидится, то и рассчитывать на такой сценарий не стоит. По словам Адаменко, залегание снега на полях западной и северной Украины на протяжении более 10 дней грозит гибелью всходов озимых. Однако, она считает, что такие явления массовыми не будут и на общий урожай озимых культур практически не повлияют.

Другой проблемой, к которой может привести избыток влаги в почве, является развитие различных болезней и инфекций у растений. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в случае резкого таяния снежного покрова на площадях озимых зерновых, прежде всего ранних сроков сева, возможно развитие снежной плесени, мучнистой росы, корневых гнилей, септориоза и других болезней. Так что потребность в оздоровлении озимых культур возникнет во всех почвенно-климатических зонах.

Тем не менее, прогноз пересева озимых ни Минагропрод, ни Гидрометцентр, ни профильные ассоциации после снегопадов практически не изменили, оставив его на уровне 500 тыс. га, что является неплохим показателем для Украины (в 2012 году в пересеве нуждалось 2,3 млн га).

Не успеем посадить яровые?

Не меньшую обеспокоенность среди аграриев вызвала и задержка сева ранних яровых культур. Если в прошлом году к 30 марта ранними яровыми в стране было засеяно почти 917 тыс. га, то к 1 апреля нынешнего года засадить ими удалось только 701 тыс. га. При этом яровой сев все еще не начали центральные области, и уж тем более западные и северные регионы.

Из-за неблагоприятных погодных условий в зоне риска оказался ранний яровой ячмень. В связи с тем, что оптимальные сроки посева этой культуры корректировались, эксперты прогнозировали сокращение посевных площадей под ней и замещение ячменя кукурузой или соей. Однако, по словам генерального директора «Украинской аграрной ассоциации» Сергея Стоянова, хоть и с опозданием, отечественные аграрии все же успеют посадить 2,4 млн га ячменя. При этом общий сев яровых, как и планировалось, составит 8 млн га, считает Стоянов.

«Украина этой весной, хоть и с опозданием, но засеет 8 млн га яровыми культурами, и в итоге мы получим 16 млн га зерновых, что составит надежную основу нового урожая», - отмечает эксперт.

По его словам, осенью в Украине было посеяно 6,7 млн га пшеницы, 1,1 млн га ячменя, 300 тыс га ржи, 1 млн га рапса.

Весной Стоянов прогнозирует сев 200 тыс. га яровой пшеницы, 4,5 млн га кукурузы, 160 тыс. га сорго, 2,4 млн га ячменя, 750 тыс. га прочих зерновых (гречки, проса, овса, гороха), а также 50 тыс. га рапса, 1,5 млн га сои, 4,8 млн га подсолнечника.

Начать сев аграрии центральных областей смогут уже 10-12 апреля, когда согласно прогнозу Гидрометцентра в этом регионе начнется посевная кампания. Север и запад страны пока ждут – начать полевые работы здесь можно будет не ранее середины апреля.

Премьер-министр Украины Николай Азаров спрогнозировал, что период весенне-полевых работ сдвинется на 2-3 недели. «К большому сожалению, как минимум на 2-3 недели сдвинутся весенне-полевые работы. Это, безусловно, создает определенные проблемы для наших селян и в целом для страны», - сказал Азаров, добавив, что необходимо принять все возможные меры для того, чтобы не потерять урожай.

Впрочем, несмотря на мартовские погодные сюрпризы, большинство экспертов считает, что в этому году Украина соберет один из самых больших за историю независимости урожаев зерновых – 53-55 млн тонн. К примеру, эксперт зернового рынка компании "УкрАгроКонсалт" Елизавета Малышко прогнозирует урожай зерновых в нынешнем году на уровне 53 млн тонн (в 2012 году собрали 46,2 млн тонн). Из них 20,9 млн тонн приходятся на пшеницу (озимую и яровую), 8,2 млн тонн - на ячмень, 21,2 млн тонн - на кукурузу, а оставшиеся 2,8 млн тонн разделят между собою рожь, овес, горох, гречиха, просо, рис, сорго и другие зерновые.

Еще более оптимистично смотрит на будущий урожай глава «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа. Даже основываясь на консервативном сценарии, он прогнозирует Украине сбор 53-55 млн тонн зерновых, отмечая, что можно ожидать и лучшего результата. Того же мнения придерживаются и в «Украинской аграрной ассоциации».

Крымские персики: белый снег на белый цвет...

Неожиданно вернувшаяся в конце марта зима, со снегом и метелями, «зацепила» и Крым. И это при том, что практически весь февраль и начало марта там были действительно весенними.

К таким вот неожиданным весенним заморозкам плодовые деревья особенно чувствительны. Если во время цветения температура воздуха опускается ниже нуля, то повреждения плодовых почек не избежать, что, в свою очередь, ведет к сокращению урожая.

«Так как в Крыму весна началась в конце января, очень рано зацвели абрикосы, персики, алыча и другие экзотические фрукты на южном берегу Крыма. И действительно, снижение температур до 2-4 градусов мороза, что наблюдалось в период цветения, повредило плодовые почки, и таким образом, часть урожая потеряна», - отмечает Татьяна Адаменко.

По словам эксперта аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тараса Высоцкого, недобор урожая крымских садоводов может составить 20-25% в зависимости от дальнейших погодных условий и текущей степени повреждения цветений.

Похожая ситуация сложилась и в восточном регионе, где из-за резкого похолодания потери урожая фруктов могут составить 10-30%. Но даже такие прогнозы не кажутся фатальными на фоне прошлогодней ситуации, когда из-за сильных зимних заморозков Украина потеряла в южных и юго-восточных областях около 50% урожая фруктов.

Что касается винограда, то в пресс-службе ассоциации "Виноградарей и виноделов Украины» отмечают, что циклон не навредил крымским виноградникам. «У нас не было сильных заморозков и осадков, поэтому даже ощущается недобор осадков. Так что, винограду засуха сейчас грозит больше, чем переувлажнение и гибель от мороза", - считают виноградари.

Впрочем, стихия подкорректировала южанам планы по высадке и виды на урожай не только плодовых деревьев, но и овощей, и ягод. Причем как тепличных, так и с открытого грунта.

Ураганные ветры в условиях резкого похолодания разрушили или повредили множество теплиц в южной части Украины, прежде всего, небольшие конструкции частных производителей, пишет АПК-Информ. Если фермерам не удасться оперативно найти средства на восстановление теплиц, им придется смириться со значительным снижением урожая тепличных овощей и ягод в текущем сезоне. А потребителям — со скудостью предложения и высокими ценами.

Что касается корректировки сроков высадки овощей в открытый грунт, то Татьяна Адаменко посоветовала не спешить с посадкой овощей, в целом отметив, что «борщевой набор» сажать еще рано.

«Картофель сажать еще рано. Средние сроки для его посадки приходятся на конец апреля – начало мая. В этом году так и должно быть. На юге сажают раньше, но это рискованно», - считают в Гидрометцентре.

Аграрии также прогнозируют, что задержка с севом ранних овощей на 2-3 недели из-за плохих погодных условий не должна сказаться на объеме урожая. Уборка урожая может отодвинуться на несколько дней, но на урожайности это вряд ли отразится. Кроме того, следует учитывать, что как раз после таяния обильно выпавшего снега в почве будет вполне достаточно влаги для высадки ранних овощей.

Впрочем, похоже, нынешней весной вздохнуть с облегчением аграриям не удасться. И не только потому, что период весенне-полевых работ уже сдвигается на 2-3 недели. По прогнозам метеорологов, Украину ждет дождливый май с очень переменчивой погодой. Эксперты даже не исключают возможность выпадения снега в конце весны. Это уж точно ничего хорошего сельскому хозяйству не принесет, ведь как раз в мае растения становятся особо уязвимыми.

Яна Брензей (УНИАН)