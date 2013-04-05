Украина с начала маркетингового года увеличила экспорт подсолнечного масла на 28,5%

Украинские аграрии с начала текущего маркетингового года (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) увеличили поставки подсолнечного масла на внешние рынки до 1,8 млн тонн, что на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, доля отечественного подсолнечного масла на мировом рынке составляет 56%. При этом основными импортерами являются Индия, Египет, страны ЕС, Иран и Турция.

В министерстве также отметили, что с начала 2012-2013 МГ Украина почти вдвое нарастила поставки подсолнечного масла в Китай – до 100 тыс. тонн. Таким образом, на Китай приходится 6% отечественного экспорта подсолнечного масла.

По словам гене рального директора ассоциации «Укролияпром» Степана Капшука, поставки этого товара на китайский рынок в будущем продолжат увеличиваться.

«Китайский рынок для нас очень привлекателен. И мы успешно наращиваем объемы поставок подсолнечного масла в Китай. С начала 2012/2013 маркетингового года украинские аграрии поставили туда 100 тысяч тонн масла. И в дальнейшем эти объемы будут увеличиваться, ведь интерес Китая к украинскому подсолнечному маслу постоянно растет», - цитирует пресс-служба С. Капшука.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу главы правления «Креатив Групп» Юрия Давыдова, в 2013 году производство подсолнечного масла сохранится на уровне 2012 года - около 3,8 млн тонн. При этом экспорт подсолнечного масла составит 3-3,3 млн тонн.

Справка УНИАН. Экспорт подсолнечного, сафлорового и хлопкового масла из Украины в прошлом году составил 3,9 млрд долл., что на 26,3% больше, чем в 2011 году.

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