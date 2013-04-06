Завтра в некоторых регионах Украины пройдут мокрый снег и дождь.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 7 апреля будет облачно с прояснениями. В западных областях небольшой мокрый снег и дождь, на Левобережье ночью небольшой дождь, в Черниговской и Сумской областях с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков.

В Украине ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье до 10° тепла (в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза); на остальной территории ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в Крыму местами до 19° тепла.

В Киевской области завтра без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла.

В столице также без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.