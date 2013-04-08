Налоговая напоминает - с 1 мая вводятся в оборот новые акцизные марки

Государственная налоговая служба Украины в Киеве напомнила, что в соответствии с постановлением правительства №188 от 13 марта 2013 года, в Украине с 1 мая вводятся в оборот новые образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков и табачных изделий.

«Плата за одну марку акцизного налога для алкогольных напитков составит 0,27 грн (против 0,1 грн за марку старого образца), марка акцизного налога для табачных изделий составит 0,142 грн (против 0,055 грн за марку старого образца)», - сказано в сообщении ГНСУ Киева, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров. В конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

При этом в Миндоходов отметили, что предполагаемый эффект от уплаты акцизного налога в текущем году составит не менее 1,2 млрд грн.