Урожай абрикосов в Крыму и на юге Украины в этом году может снизиться на 20%

В связи с мартовскими аномальными неблагоприятными погодными условиями, урожай абрикосов в некоторых районах южной части Украины и в Крыму в этом году может сократиться на 20% от среднего урожая по этим регионам, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Как отмечается в пресс-релизе министерства, мартовские заморозки нанесли наибольший вред именно абрикосам. Вместе с тем, незначительные повреждения цветочных почек яблонь, груш, персиков, черешен, слив и вишен не вызывают беспокойства. "Повреждения черешни, сливы и вишни составляют лишь до 5% на общей площади 0,6 тыс. га, генеративные почки персиков повреждены от 5 до 15% на площади 0,5 тыс. гектаров", - сказано в сообщении. Как считают в министерстве, это не окажет значительного влияния на прогнозируемый объем урожая.

Пресс-служба также сообщает, что в целом мартовское похолодание не нанесло ущерба украинским виноградникам, а выявленные повреждения плодовых почек винограда можно считать естественным прореживанием, которое будет способствовать формированию качественного урожая.

Таким образом, в Минагропроде считают, что, несмотря на аномальные природные условия конца марта, подавляющее большинство плодовых, ягодных и виноградных насаждений в Украине находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

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Как сообщал УНИАН, холодный фронт, захвативший территорию Крыма 23-25 марта, нанёс наибольший урон садоводам Сакского, Бахчисарайского и Симферопольского районов.

По мнению заведующей отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского научно-исследовательского метеорологического института Вазиры Мартазиновой, в начале мая на всей территории Украины ожидаются заморозки, которые могут стать причиной сокращения урожая различных культур.