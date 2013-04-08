Уровень весеннего половодья в Киеве будет выше обычного, но значительной угрозы нет

Украинский гидрометеорологический центр повысил прогноз относительно максимального уровня весеннего половодья в Киеве, однако ущерба городу эти процессы принести не должны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в понедельник сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Мы несколько пересмотрели прогноз максимального уровня весеннего половодья в Киеве. Мы повышаем прогноз максимального уровня в Киеве до 730, максимум 740 см выше условного нуля. Это при том, что средний уровень за многолетний период составляет 715 см", - сказал Н.Кульбида.

По словам синоптика, подтопления грозят исключительно островам на Днепре и некоторым приусадебным участкам.

"Ожидается только затопление островов на Днепре, а также приусадебных участков, которые находятся выше Киева», - отметил он.

Н. Кульбида также сообщил, что с 9 апреля прогнозируется разрушение ледового покрова на Киевском водохранилище, которое закончится до второй декады апреля.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве, по состоянию на вечер 6 апреля, угроза подтопления жилых домов зафиксирована в четырех местах.

Ранее КГГА определила места возможных подтоплений паводковыми водами в различных районах города, около 240 зданий находятся на территориях, которым угрожает подтопление.

По данным ГСЧС, в первой декаде апреля, в результате осадков и таяния снега наблюдается подъем грунтовых вод и частичное затопление территорий, хозяйственных и жилых домов в 188 населенных пунктах в Винницкой, Волынской, Хмельницкий, Житомирский, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.