Производитель яиц «Овостар Юнион» привлек 10 млн евро кредита

Один из крупнейших в Украине производителей яиц и яичных продуктов - промышленная группа «Овостар Юнион» привлекла 10 млн евро кредитных средств сроком на 7 лет у Landesbank Berlin AG (Германия), сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, кредитный договор застрахован компанией Euler-Hermes Deutschland AG.

Кредитные средства будут направлены на реализацию второго этапа производственной программы по расширению мощностей, завершить которую планируется в 2013 году.

Как ранее сообщал УНИАН, объем производства яиц в «Овостар Юнион» в 2012 году вырос по сравнению с 2011 годом на 15% - до 715 млн шт. Производство сухих яичных продуктов в прошлом году увеличилось до 1,5 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2011 году. Что касается жидких яичных продуктов, то объем их производства в 2012 году вырос до 5,1 тыс. тонн с 3,8 тыс. тонн в 2011 году. При этом в 2013 года компания планирует увеличить производство яиц на 25-40% - до 900 млн - 1 млрд шт.

Прибыль компании в 2012 году выросла до 24 млн долл., что на 18% больше, чем в 2011 г.

Валовая прибыль за отчетный период выросла на 24% - до 29 млн долл., а прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) на 21% - до 27 млн долл. Выручка «Овостар Юнион» в 2012 году составила 60 млн долл., что на 19% больше, чем в 2011 г.

Справка УНИАН. Группа компаний Ovostar Union - одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. В 2011 году Ovostar Union осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании) по максимально заявленной цене. На украинском рынке компания представлена торговыми марками «Ясенсвит» и «Овостар».