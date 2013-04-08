Госземагентство предлагает новые правила продажи сельхозземли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает гражданам приобретать земельные участки по разрешению, которое выдается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере земельных отношений.

Об этом говорится в законопроекте «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обнародованном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Предполагается, что порядок получения разрешений устанавливается Кабинетом министров Украины.

Согласно документу, приобретать сельхозземлю могут граждане Украины, в течение трех лет проживающие в местности, на территории которой продается земельный участок (совет, район), которые хотят преимущественно собственным или семейным трудом вести на ней самостоятельное товарное сельхозпроизводство, имеют опыт работы в сельском хозяйстве или занимаются ведением товарного сельскохозяйственного производства. Помимо получения разрешения на покупку земли, граждане должны быть внесены в базу персональных данных органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование государственной политики в сфере земельных отношений, и зарегистрированы на его официальном веб-портале.

Кроме граждан, покупателями сельхозземли могут быть государство в лице органов исполнительной власти; территориальные общины в лице сельских, поселковых, городских советов и Государственный земельный банк.

Продавать землю сельхозназначения могут государство, органы местного самоуправления, Государственный земельный банк. Также продавцами могут быть граждане и юрлица, которые зарегистрировались на официальном веб-портале центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений. При этом продать сельхозземлю смогут и другие лица, которые приобрели в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения до вступления в силу этого закона.

Иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства, международные правительственные и неправительственные организации не могут приобретать в собственность земельные участки сельхозназначения, кроме вступления их в наследство по закону.

Данные категории, получившие в наследство земельные участки, обязаны провести их отчуждение в течение одного года с даты приобретения.

При этом право собственности на земучастки сельхозназначения, которые не были отчуждены в установленный срок, принудительно прекращается в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений, органа местного самоуправления или специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере государственного контроля за использованием и охраной земель по месту расположения земельного участка.

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте к июлю 2013 года.