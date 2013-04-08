Цены на овощи из «борщевого» набора будут стабильными, обещает Минагропрод

Розничные цены на овощи из «борщевого» набора останутся стабильными, хотя и будут ниже прошлогодних, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В результате исследования цен на 700 продовольственных рынках страны в ведомстве подсчитали, что розничные цены на картофель составляют в среднем 1,83 грн/кг, что на 6,7% меньше, чем в прошлом году. По сравнению с ценами 2012 года на 9,7% снизились цены на лук - до 1,86 грн/кг. Средние цены на томаты составляют 17,19 грн/кг, что на 9% меньше, чем в 2012 году, а огурцы сегодня стоят в среднем 17,82 грн/кг, то есть на 14,9% меньше, чем в прошлом году.

Среди овощей, цены на которые выросли, Минагропрод называет морковь, которая подорожала на 3% и сейчас стоит 2,71 грн/кг, и капусту, стоимость которой выросла до 2,21 грн/кг, что на 67% больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, в Минагропроде падение цен на овощи в январе-феврале на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объясняют хорошим урожаем и увеличением площадей овощехранилищ.