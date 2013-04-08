Украинцам разрешат покупать не более 100 га сельхозземли

Государственное агентство земельных ресурсов предлагает ограничить владение гражданами Украины 100 га земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Об этом говорится в законопроекте «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», обнародованном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов.

Согласно документу, в частной собственности граждан Украины могут находиться земельные участки сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства общей площадью до 100 гектаров, кроме приобретения таких земельных участков по наследству (наследования по закону).

В общую площадь земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства в частной собственности одного лица включается площадь земельных участков, которым это лицо владеет на праве общей долевой собственности.

В случае наследования земельных участков (кроме наследования по закону) и превышение вследствие этого общей площади земельных участков сельхозназначения для ведения товарного сельхозпроизводства, которая может находиться в собственности одного гражданина Украины, гражданин обязан в течение одного года со дня приобретения права собственности на такие земельные участки привести общую площадь принадлежащих ему земельных участков до 100 гектаров путем отчуждения.

Ограничения предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в собственности, не распространяются на государство, территориальные общины и Государственный земельный банк.

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», который предполагает отмену моратория на продажу сельхозземель, планируется зарегистрировать в парламенте к июлю 2013 года.

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